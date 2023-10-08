الصحة: 572 شهيداً منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدا منذ الأمس

الصحة: 572 شهيداً منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدا منذ الأمس
التاريخ
10/8/2023 7:11:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الصحة، إن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على أبناء شعبنا، منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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