إسرائيل تغلق مطار بن غوريون

MENAFN - Palestine News Network ) اللد/PNN- أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، وقف استقبال الطائرات الأجنبية القادمة إليها، مع تكدس المسافرين في مطار بن غوريون.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.







