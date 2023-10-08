قوات قمع تقتحم قسم الأسيرات في معتقل الدامون وتنقل الأسيرة باكير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت، قسم الأسيرات في معتقل "الدامون"، وعزلت ممثلة الأسيرات مرح باكير ونقلتها إلى معتقل "الجلمة".

وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال قامت بقطع التيار الكهربائي عن القسم بعد اقتحامه يوم أمس.

وأشار إلى أن الأسيرات قررن اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت في ارجاع وجبات الطعام، وعدم الوقوف على (العدد) وهو أحد الإجراءات "الأمنية" التي تفرضها إدارة السجون على المعتقلين.