قوات قمع تقتحم قسم الأسيرات في معتقل الدامون وتنقل الأسيرة باكير

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت، قسم الأسيرات في معتقل "الدامون"، وعزلت ممثلة الأسيرات مرح باكير ونقلتها إلى معتقل "الجلمة".
وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال قامت بقطع التيار الكهربائي عن القسم بعد اقتحامه يوم أمس.
وأشار إلى أن الأسيرات قررن اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت في ارجاع وجبات الطعام، وعدم الوقوف على (العدد) وهو أحد الإجراءات "الأمنية" التي تفرضها إدارة السجون على المعتقلين.
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