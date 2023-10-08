الجيش الروسي يعلن القضاء على 17 عنصرا أوكرانيًا قرب خيرسون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت قوات دنيبر الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير راجمات صواريخ في المكان.
وقال مصدر مطلع: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم تدمير تجمع لقوات العدو في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات الأوكرانية".
ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، دمر الجيش الروسي راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد بي إم 21"، مخلفا 5 قتلى كانوا يديرونها.
وفي منطقة بلدة سادوفو في خيرسون، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاون عيار 120، إلى جانب أطقم وذخيرة هذه المدافع، كما تم إعطاب آلية واحدة، ويشار إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية بلغ 17 قتيلا في هذه العمليات.
RT
MENAFN08102023000208011052ID1107207838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.