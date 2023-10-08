الجيش الروسي يعلن القضاء على 17 عنصرا أوكرانيًا قرب خيرسون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت قوات دنيبر الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير راجمات صواريخ في المكان.وقال مصدر مطلع: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم تدمير تجمع لقوات العدو في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات الأوكرانية".



ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، دمر الجيش الروسي راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد بي إم 21"، مخلفا 5 قتلى كانوا يديرونها.



وفي منطقة بلدة سادوفو في خيرسون، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاون عيار 120، إلى جانب أطقم وذخيرة هذه المدافع، كما تم إعطاب آلية واحدة، ويشار إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية بلغ 17 قتيلا في هذه العمليات.

RT