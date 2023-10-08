Sunday, 08 October 2023 03:21 GMT

الجيش الروسي يعلن القضاء على 17 عنصرا أوكرانيًا قرب خيرسون

10/8/2023 7:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت قوات دنيبر الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير راجمات صواريخ في المكان.
وقال مصدر مطلع: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم تدمير تجمع لقوات العدو في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات الأوكرانية".


ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، دمر الجيش الروسي راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد بي إم 21"، مخلفا 5 قتلى كانوا يديرونها.


وفي منطقة بلدة سادوفو في خيرسون، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاون عيار 120، إلى جانب أطقم وذخيرة هذه المدافع، كما تم إعطاب آلية واحدة، ويشار إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية بلغ 17 قتيلا في هذه العمليات.

RT

MENAFN08102023000208011052ID1107207838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث