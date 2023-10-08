الملك يشارك في تشييع جثمان البخيت - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في ماحص .
وشارك الأردنيون، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت من مسجد ماحص الكبير إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر .
والبخيت من مواليد ماحص في العام 1945، وقد كلف بتشكيل حكومته الأولى في 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007 ومرة أخرى من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.
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