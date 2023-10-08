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الملك يشارك في تشييع جثمان البخيت - صور

10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في ماحص .
وشارك الأردنيون، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت من مسجد ماحص الكبير إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر .
والبخيت من مواليد ماحص في العام 1945، وقد كلف بتشكيل حكومته الأولى في 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007 ومرة أخرى من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.










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