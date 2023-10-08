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بلاغ عسكري من القسام عن عملية جديدة على شواطئ عسقلان

10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، أنه قد شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا من تنفيذ عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق.
وأضاف البيان إلى أن العملية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح، ولا زال عدد منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات.





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