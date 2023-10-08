بلاغ عسكري من القسام عن عملية جديدة على شواطئ عسقلان

بلاغ عسكري من القسام عن عملية جديدة على شواطئ عسقلان
التاريخ
10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، أنه قد شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا من تنفيذ عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق.
وأضاف البيان إلى أن العملية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح، ولا زال عدد منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات.
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