إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم

إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم
التاريخ
10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلطات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة، ووجهت تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.
وأوضحت مصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومين وجنود إسرائيليين في كيبوتس ماغين شرق غزة والجيش الإسرائيلي يستعين بالمدفعية.
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