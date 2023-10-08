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إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم

10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلطات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة، ووجهت تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.


وأوضحت مصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومين وجنود إسرائيليين في كيبوتس ماغين شرق غزة والجيش الإسرائيلي يستعين بالمدفعية.


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