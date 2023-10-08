البوم القيصر الجديد قبل نهاية العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف "القيصر" كاظم الساهر، أن ألبومه الغنائي الجديد، من المقرر طرحه قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن أول أغنية في الألبوم سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب هي "يا وفية"، التي كتبها الشاعر الراحل كريم العراقي.
جاء ذلك لدى ظهور المطرب العراقي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية" الألمانية، حيث غنى بعضًا من كلمات "يا وفية"، جاء فيها: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّا.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية".
فوشيا
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