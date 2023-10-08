البوم القيصر الجديد قبل نهاية العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News)كشف "القيصر" كاظم الساهر، أن ألبومه الغنائي الجديد، من المقرر طرحه قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن أول أغنية في الألبوم سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب هي "يا وفية"، التي كتبها الشاعر الراحل كريم العراقي.



جاء ذلك لدى ظهور المطرب العراقي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية" الألمانية، حيث غنى بعضًا من كلمات "يا وفية"، جاء فيها: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّا.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية".

فوشيا