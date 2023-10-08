تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت إسرائيل من مصر المساعدة في التوسط لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وبحسب التقرير، قال مسؤول كبير في حماس ومسؤولون مصريون إن الحركة فقدت الاتصال ببعض أفرادها الذين يحتجزون الأسرى والمختطفين.
وبحسب التقرير، بما أن المدنيين شاركوا في عمليات الاختطاف، فمن الصعب تقدير عدد الإسرائيليين الذين تم اختطافهم في غزة بالضبط. معا
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