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تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

10/8/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت إسرائيل من مصر المساعدة في التوسط لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.


وبحسب التقرير، قال مسؤول كبير في حماس ومسؤولون مصريون إن الحركة فقدت الاتصال ببعض أفرادها الذين يحتجزون الأسرى والمختطفين.


وبحسب التقرير، بما أن المدنيين شاركوا في عمليات الاختطاف، فمن الصعب تقدير عدد الإسرائيليين الذين تم اختطافهم في غزة بالضبط. معا


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