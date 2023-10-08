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تعرف على فوائد الزيوت العطرية وأهم استخدامتها

10/8/2023 7:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الزيوت العطرية هي زيوت طبيعية مستخرجة من النباتات تحتوي على مركبات طبيعية، مما يجعلها تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية سواء استخدامها بشكل موضعي أو استنشاقها.


فوائد الزيوت العطرية

1- تقليل التوتر
يساعد استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر وزيت الياسمين في تهدئة الجسم وتخفيف القلق وزيادة الاسترخاء وتحسين جودة النوم حيث يتم استنشاق الزيوت للحصول على أفضل النتائج أو التدليك في أماكن متفرقة بالجسم.


2- تحسين الحالة المزاجية
تعزز الزيوت العطرية من الحالة المزاجية وتحسن الحالة العامة للعقل والروح بما في ذلك زيت البرغموت وزيت اللافندر ومن ثم الحد من فرص الإصابة بالاكتئاب وتخفيف التوتر، لذلك يجب الحرص على استعمال هذه الزيوت فور الشعور بأي تغير.


3- تخفيف الصداع
تعمل الزيوت العطرية بما في ذلك زيت اللافندر وزيت النعناع على تخفيف الصداع وآلام الرأس عن طريق تدليكها بلطف على المناطق المصابة بالصداع، وذلك لاحتواء الزيوت على المنثول الذي يساعد على التبريد ومن ثم تخفيف الصداع، وبالتالي فإن الزيوت هي أفضل علاج طبيعي للصداع.


4- تحسين التركيز والانتباه
تزيد الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع وزيت الروزماري من زيادة التركيز وتحسين اليقظة العقلية والانتباه حيث يمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق الاستنشاق أو التدليك أو الاستعمال أثناء الاستحمام أو مبخرة العطر.


الكونسلتو

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