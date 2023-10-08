ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات 24% في 7 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأحد إن إيرادات المنشآت الفندقية في البلاد بلغت 26 مليار درهم في أول سبعة أشهر من 2023 بنمو 24 % على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بلغ 16 مليون نزيل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بنمو 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية.
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