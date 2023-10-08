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ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات 24% في 7 أشهر

10/8/2023 7:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأحد إن إيرادات المنشآت الفندقية في البلاد بلغت 26 مليار درهم في أول سبعة أشهر من 2023 بنمو 24 % على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بلغ 16 مليون نزيل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بنمو 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية.

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