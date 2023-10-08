بدء التشغيل التجاري COD لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجاري COD لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ.

وأشار أبو السعود إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70% و30% لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO.

وأضاف أنه سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط/ ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker بالإضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

