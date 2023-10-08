المستقبل النيابية تعلن ترشيح الصفدي لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب اندريه حواري ترشيح رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي لرئاسة المجلس خلال الدورة العادية المقبلة.
وقال الحواري ان الكتلة أعلنت ترشيح الصفدي بعد مشاورات نيابية ورغبة لدى عدد كبير من الزملاء الذين أعلنوا دعمهم ومؤزارتهم له.
وأكد الحواري حرص الكتلة على تكاتف الجهود النيابية والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالعمل البرلماني تحقيقاً للمصلحة العامة.
وثمن الحواري وأعضاء الكتلة الجهود التي بذلها الصفدي خلال رئاسته للمجلس وإدارته المميزة في التعاطي مع جميع الملفات النيابية والقضايا الوطنية.
من جهة ثانية أكدت الكتلة تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الكتلة إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشارت الى أن ما يجري في قطاع غزة هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والتي ستجر المنطقة لمزيد من الفوضى والعنف والتوتر.
وأكدت المستقبل النيابية دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والداعية دوما الى اطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
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