الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بالقدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور الفلسطينيين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.
وكانت قوات الاحتلال حولت أمس السبت، المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، وسط تضييقات على المقدسيين.
صفا
MENAFN08102023000208011052ID1107207827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.