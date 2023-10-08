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الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بالقدس

10/8/2023 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.


وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور الفلسطينيين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.


وكانت قوات الاحتلال حولت أمس السبت، المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، وسط تضييقات على المقدسيين.

صفا


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