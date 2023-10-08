الغذاء والدواء توضح الطرق الآمنة لاستخدام الشلمونات البلاستيكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قدمت الموسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات هامة حول استخدام الشلمونات البلاستيكية والورقية التي تأتي في اتصال مع الغذاء وتُستخدم مرة واحدة فقط.
في منشور توعوي نشرته الموسسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشارت الموسسة أولاً إلى ضرورة التحقق من وجود علامة صنف غذائي على الشلمونة لضمان سلامتها للاستخدام مع الأطعمة. وأكدت أيضًا على أهمية استخدامها مرة واحدة فقط وتجنب إعادة استخدامها.
وأوصت الموسسة بتفضيل استخدام الشلمونات مع المشروبات الباردة بشكل خاص . واكدت على ضرورة عدم ترك الشلمونة الورقية داخل اكواب المشروبات لوقت طويل تجنبا لذوبانها
MENAFN08102023000208011052ID1107207810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.