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الغذاء والدواء توضح الطرق الآمنة لاستخدام الشلمونات البلاستيكية

10/8/2023 6:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدمت الموسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات هامة حول استخدام الشلمونات البلاستيكية والورقية التي تأتي في اتصال مع الغذاء وتُستخدم مرة واحدة فقط.


في منشور توعوي نشرته الموسسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشارت الموسسة أولاً إلى ضرورة التحقق من وجود علامة صنف غذائي على الشلمونة لضمان سلامتها للاستخدام مع الأطعمة. وأكدت أيضًا على أهمية استخدامها مرة واحدة فقط وتجنب إعادة استخدامها.
وأوصت الموسسة بتفضيل استخدام الشلمونات مع المشروبات الباردة بشكل خاص . واكدت على ضرورة عدم ترك الشلمونة الورقية داخل اكواب المشروبات لوقت طويل تجنبا لذوبانها

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