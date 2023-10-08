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جيش الاحتلال: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

10/8/2023 6:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليا أمس السبت في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته.


وكان الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 26 عسكريا في صفوفه قتلوا خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعلنت أمس السبت إطلاق عملية "طوفان الأقصى".


ووصل عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح أمس إلى أكثر من 350 قتيلا وعدد كبير من الجرحى بينهم حالات حرجة.

روسيا اليوم


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