جيش الاحتلال: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليا أمس السبت في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته.
وكان الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 26 عسكريا في صفوفه قتلوا خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعلنت أمس السبت إطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووصل عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح أمس إلى أكثر من 350 قتيلا وعدد كبير من الجرحى بينهم حالات حرجة.
روسيا اليوم
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