بعد انتشارها في باريس.. كيف تتخلص من حشرة البق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة بباريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في باريس، وشارك العديد من الفرنسيين صوراً وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.



البق يتغذى على دم البشر والحيوانات

يعد البق من الحشرات التي تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، ويكون لونها بني، وليس له أجنحة، ويبلغ حجمه تقريبًا من 5 إلى 7ملليمترات، أما البق البالغ له أجسام مسطحة بحجم بذرة التفاح، وبعد الرضاعة، تنتفخ وتتحول إلى اللون المحمر.



كيفية التخلص من البق

للتخلص من بق الفراش، يمكنك البدء باتخاذ بعض الخطوات في المنزل:

- غسل الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن وجففها على أعلى درجة حرارة للتجفيف.

- استخدم فرشاة صلبة لفرك طبقات المرتبة لإزالة بق الفراش.

- قم بتنظيف سريرك والمنطقة المحيطة به بالمكنسة الكهربائية يوميًا، بما في ذلك النوافذ والقوالب.

- إصلاح الشقوق الموجودة في الحواط حتى لا يختبأ بها.

- تخلص من الفوضى حول سريرك، وانقل سريرك بعيدًا عن الجدران والأثاث الآخر.

- التخلص من البق بالعلاجات الكميائية مثل المبيدات الحشرية المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة والتي تشير ملصقاتها إلى أنها مخصصة للسيطرة على البق.

- من الأفضل الاستعانة بمبيد محترف لديه خبرة في مكافحة بق الفراش.



البق لا يصنع أعشاشًا مثل النمل أو النحل ولكنه يميل إلى العيش في مجموعات بأماكن للاختباء، ولا يطير، لكن يمكنه التحرك بسرعة فوق الأرضيات والجدران والأسقف.

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