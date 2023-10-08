فندق الريتز كارلتون عمّان يعين أندريا كونتي مديراً للطعام والشراب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عيّن فندق الريتز – كارلتون، عمّان، مؤخراً أندريا كونتي مديراً جديداً للطعام والشراب. وقد جاء اختيار كونتي لتولي هذا المنصب للثقة الكبيرة بقدرته على الانتقال بتجربة الطعام والشراب في الفندق إلى آفاق جديدة، بفضل خبرته التي اكتسبها عبر مسيرته التي دعمها بالشغف، وهو ما سيساهم في تقديم تجربة أكثر تميزاً واستثنائية للضيوف.



وبصفته خبيراً في مجال الطعام والشراب، مع سجل مهني يزيد على مدار أكثر من عقدين من الزمان، أمضاها في خدمة عدد من الفنادق المرموقة في أنحاء العالم، بما في ذلك فندق جي دبليو ماريوت دبي في الإمارات، وفندق ومركز مؤتمرات رينيسانس كوالالمبور في ماليزيا، وفندق ماريوت فرينشمانز ريف آند مورنينج ستار في جزر فيرجن الأمريكية، ومؤخراً فندق فيرمونت جاسبر بارك لودج في كندا، سيقود كونتي فريق العمل بكفاءة واقتدار نحو مزيد من الإبداع والتميز في ما يتم تقديمه للضيوف، وذلك بما يلبي معايير الفندق ويتناغم معها.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير العام لفندق الريتز- كارلتون، عمّان، طارق درباس: "سعداء بانضمام أندريا كونتي كمدير للطعام والشراب لفريق عملنا، ونحن على ثقة تامة بأن قيادته الاستثنائية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة الطعام والشراب لدينا؛ حيث أن خبرته المدعمة بلمسة من الابتكار والإبداع ستضفي بعداً جديداً على تجربة الضيافة التي سيتم تقديمها بشكل لم يسبق له مثيل."



هذا ومع توليه منصبه الجديد، سيكون كونتي مسؤولاً عن الإشراف بشكل كامل عن مختلف مرافق الطعام والشراب من المطاعم والقاعات والصالات المتنوعة في الفندق، كما وسيتولى مهمة تنظيم تجارب طعام استثنائية تفوق التوقعات، مع تركيز رئيس على الحفاظ على أعلى المعايير الراقية، إلى جانب العمل جنباً إلى جنب مع فريق الطهي، كل ذلك بما يصب في خلق لحظات وتجارب مميزة لكل ضيف.