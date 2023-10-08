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كوريا الجنوبية تدرس تغريم غوغل وآبل 50 مليون دولار

10/8/2023 6:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، الجمعة، إن شركة غوغل التابعة لـ ألفابت وشركة آبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.
وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيقات.


وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.
ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.


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