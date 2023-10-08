سلطة وادي الأردن تنفذ حملات صيانة وتنظيف لمجاري الأودية والقنوات المائية

وأكدت السلطة أن جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله، وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين وصيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة بمختلف أنواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجوية وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.

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