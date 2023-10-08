سلطة وادي الأردن تنفذ حملات صيانة وتنظيف لمجاري الأودية والقنوات المائية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصل كوادر وطواقم سلطة وادي الأردن تنفيذ برامجها الاحترازية والاستباقية في الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية من خلال صيانة وتنظيف الأودية والمهارب والقنوات بمختلف أنواعها في مناطق الاختصاص ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء عام 2023 - 2024.
وأكدت السلطة أن جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله، وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين وصيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة بمختلف أنواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجوية وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.
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