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أسباب نقص فيتامين د عند الرجال.. كيف يمكن علاجه؟

10/8/2023 6:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فيتامين د من أحد أهم العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الجسم، وصحة العظام، كما أنه مغذي للعضلات والأعصاب وصحة الجهاز المناعي والدماغ.
أسباب نقص فيتامين د عند الرجال
- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصًة في الفترة من 8 إلى 10 صباحا ومن 4 إلى 6 مساء
- عدم الحصول على التغذية السليمة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل البروتينات والأسماك والألبان والبيض.
- أصحاب السمنة.
- العامل الوراثي.
- الإصابة بأمراض الكبد والكلى.
أعراض نقص فيتامين د عند الرجال
- التعب العام.
- ضعف العضلات.
- ضعف الأعصاب.
- سوء المزاج.
- ألم في المفاصل العظمية.
- اضطراب في الوزن سواء بالزيادة أو الخسارة.
- سد الشهية.
- أرق وصعوبة في النوم.
- قلة في التركيز.
- الميول الاكتئابية.
علاج نقص فيتامين د عند الرجال
- التعرض لأشعة الشمس في فترة من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
- التعرض لآشعة الشمس من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.
- تناول المكملات الغذاية التي تحتوي على فيتامين د، تحت إشراف الطبيب.
- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البيض والأسماك البحرية والبرويتن والألبان.

الكونسلتو

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