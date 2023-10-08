عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال عباس، إن "أهلنا في غزة يتعرضون للاعتداءات والقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي ان نقف جميعا إلى جانبهم، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات أهلية وخيرية، من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم، مؤكدا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".



وحمل الرئيس، حكومة الاحتلال، مسؤولية قطع الإمدادات الحيوية عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية في هذا المجال تجاه الشعب المحتل، وتحمل مسؤولياته أيضا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والعدوان.



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