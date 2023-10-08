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صورة-شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة

10/8/2023 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في أحدث ظهور لها بملامح حمل واضحة، خلال مشاركتها في حفل خطوبة أحد أقاربها.
وفي التفاصيل، ظهرت شام في الصور وبدت أنها أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان.


وكتبت شام على الصورة : "نحتفل اليوم بخطوبة ابن عمنا، ألف مبروك حبيبي أحمد ضياء".





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