صورة-شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في أحدث ظهور لها بملامح حمل واضحة، خلال مشاركتها في حفل خطوبة أحد أقاربها.
وفي التفاصيل، ظهرت شام في الصور وبدت أنها أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان.
وكتبت شام على الصورة : "نحتفل اليوم بخطوبة ابن عمنا، ألف مبروك حبيبي أحمد ضياء".
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