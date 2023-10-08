الامن العام يصدر بياناً حول حركة المسافرين على جسر الملك حسين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الامن العام، عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن في جسر الملك حسين لليوم الأحد.
وأضافت في بيان أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه عبر منصات الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت الإدارة رقما للاستفسار عن مواعيد الدوام والاستفسارات الأخرى على الرقم 053581030.
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