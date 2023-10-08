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الامن العام يصدر بياناً حول حركة المسافرين على جسر الملك حسين

10/8/2023 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الامن العام، عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن في جسر الملك حسين لليوم الأحد.
وأضافت في بيان أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه عبر منصات الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت الإدارة رقما للاستفسار عن مواعيد الدوام والاستفسارات الأخرى على الرقم 053581030.

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