حس بوجع بصدره.. والدة الفنان محمد بطاوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت والدة الفنان الشاب الراحل، محمد بطاوي الذي توفي أمس السبت، وهو في مقتبل حياته المهنية وبداية مشواره في مجال الفن، أنه كان يحلم بدخول هذا المجال منذ أن كان طفلًا.



عقب الجنازة، تحدثت والدة الراحل باكية عن ذكرياتها مع ابنها الذي هوى الشهرة والنجومية منذ نعومة أظافره ولم يمهله القدر لتحقيق حلمه.

وقالت والدة محمد بطاوي، عن اللقاء الأخير مع نجلها إنه كان في حفل زفاف ابن خاله الذي أُقيم في إحدى القاعات بالهرم، وجاءوا جميعهم من الفيوم كي يساندوا ابن خاله في حفل زفافه، من خلال سيارة جديدة اشتراها الراحل قبل وفاته بـ15 يومًا، وقال عنها: "قلبي بيتقبض منها"، حيث لم يحبها ولكنه أراد شراء سيارة جديدة.



كما قالت والدته: "آخر مرة قابلته كانت أمس الساعة 12 مساءً، وكنا نجلس معًا دون أي مشكلة، ظل معنا لبعض الوقت، "بس كان حاسس إن فيه حاجة في صدره".

كما أضافت "سلم على الأهل كلهم، وقبّل رأسي، ثم ذهبت لأُسلم على العريس لنعود إلى الفيوم، ولكن عندما عدت لم أجد محمد، وأخبروني أنه مرض وذهب إلى المستشفى في الهرم، ورفضوا في المستشفى أن يسمحوا لي بالزيارة، ودخل العناية المركزة، كأنه يشعر أنها نهاية الطريق.

يشار إلى أن الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم "مسرح مصر" رحل فجأة ظهر أمس السبت بعدما أصيب الراحل بأزمة قلبية توفي على إثرها، وشيعت جنازته في محافظة الفيوم.

العربية