وادي الأردن تنفذ حملات صيانة وتنظيف لمجاري الاودية

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- Amman Net)
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمرحلة البكالوريوس
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تغلق جسر الملك حسين مما تسبب في اكتظاظ كبير بأعداد المسافرين
نقابة المحامين تدعو منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
تكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. وادي الأردن تنفذ حملات صيانة وتنظيف لمجاري الاودية 10/08/2023 - 12:25 عمان ن
تواصل كوادر وطواقم سلطة وادي الاردن تنفيذ برامجها الاحترازية والاستباقية في الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية والاغوار الجنوبية من خلال صيانة وتنظيف الاودية والمهارب والقنوات بمختلف أنواعها في مناطق الاختصاص ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء عام 2023 - 2024.
وأكدت السلطة ان جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية ،وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين ،وصيانة الأودية ،والمهارب ،والقنوات المفتوحة بمختلف انواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار اثناء المنخفضات الجوية ،وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.
استعدادا لاستقبال الموسم المطري والاستعداد الجيد منعا لحدوث اي اختلالات لاسمح الله نتيجة سقوط الامطار والمنخفضات الجوية المفاجئة من خلال تجهيز الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان وكذلك رفع جاهزية الاليات والمعدات واعداد الخطط والبرامج للتعامل مع مثل هذه الحالات .
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