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وادي الأردن تنفذ حملات صيانة وتنظيف لمجاري الاودية

10/8/2023 6:10:21 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    تواصل كوادر وطواقم سلطة وادي الاردن تنفيذ برامجها الاحترازية والاستباقية في الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية والاغوار الجنوبية من خلال صيانة وتنظيف الاودية والمهارب والقنوات بمختلف أنواعها في مناطق الاختصاص ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء عام 2023 - 2024.

    وأكدت السلطة ان جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية ،وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين ،وصيانة الأودية ،والمهارب ،والقنوات المفتوحة بمختلف انواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار اثناء المنخفضات الجوية ،وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.

    استعدادا لاستقبال الموسم المطري والاستعداد الجيد منعا لحدوث اي اختلالات لاسمح الله نتيجة سقوط الامطار والمنخفضات الجوية المفاجئة من خلال تجهيز الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان وكذلك رفع جاهزية الاليات والمعدات واعداد الخطط والبرامج للتعامل مع مثل هذه الحالات .

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