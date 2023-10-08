رويترز: مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بالرصاص في الإسكندرية

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أكد مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز، الأحد، مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بالرصاص في الإسكندرية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني مصري أن اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين، وإصابة آخر على يد أحد أفراد الشرطة المصرية.

وأضاف المصدر، بأنه ألقي القبض على مطلق النار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجوده على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

رويترز + بترا

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