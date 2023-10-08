مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

MENAFN - Palestine News Network ) الاسكندرية/PNN-أعلن مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

ونشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه من موقع الحادث.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تفحص الأنباء عن تعرض سياح لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية شمال مصر.

يتبع..



