مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الاسكندرية/PNN-
أعلن مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.
وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.
وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".
ونشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه من موقع الحادث.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تفحص الأنباء عن تعرض سياح لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية شمال مصر.
يتبع..
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