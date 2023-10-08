الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ياسر نضال صلاح، وسيف خالد موسى، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب سعد محمد عملة من بلدة قبلان، بعد أن اصابته بالرصاص قرب مدخل يتما جنوب نابلس.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوبا، واعتقلت الشابين جعفر مروان أقرع ومحمود قاسم جودة، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما واعتقلت تلك القوات المواطن ايمن عبد الرزاق يامين، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، في قرية تل غرب نابلس.

وفي الخليل، فإن قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الشمالي في منطقة راس الجورة أطلقت الرصاص الحي صوب شاب، ما ادى لإصابته بالظهر، وجرى نقله للمستشفى، حيث وصفت اصابته بالمستقرة.

كما اعتقلت تلك القوات عمر مقداد القواسمي من مدينة الخليل، ومهند احمد البربراوي، واحمد ابو العطا زماعرة من بلدة حلحول شمالا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقل كلا من: يونس صقر حسين أبو عليا، وحمدي زياد يوسف أبو عليا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في قرية المغير.