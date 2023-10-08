الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ياسر نضال صلاح، وسيف خالد موسى، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب سعد محمد عملة من بلدة قبلان، بعد أن اصابته بالرصاص قرب مدخل يتما جنوب نابلس.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوبا، واعتقلت الشابين جعفر مروان أقرع ومحمود قاسم جودة، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.
كما واعتقلت تلك القوات المواطن ايمن عبد الرزاق يامين، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، في قرية تل غرب نابلس.
وفي الخليل، فإن قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الشمالي في منطقة راس الجورة أطلقت الرصاص الحي صوب شاب، ما ادى لإصابته بالظهر، وجرى نقله للمستشفى، حيث وصفت اصابته بالمستقرة.
كما اعتقلت تلك القوات عمر مقداد القواسمي من مدينة الخليل، ومهند احمد البربراوي، واحمد ابو العطا زماعرة من بلدة حلحول شمالا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي رام الله، اعتقل كلا من: يونس صقر حسين أبو عليا، وحمدي زياد يوسف أبو عليا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في قرية المغير.
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