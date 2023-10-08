الرئيس يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الامكانيات المتاحة لإغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال سيادته، إن أهلنا في غزة يتعرضون للاعتداءات والقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي ان نقف جميعا إلى جانبهم، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات أهلية وخيرية، من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم، مؤكدا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحمل الرئيس، حكومة الاحتلال، مسؤولية قطع الامدادات الحيوية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية في هذا المجال تجاه الشعب المحتل، وتحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.
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