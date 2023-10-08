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تشغيل تجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

10/8/2023 6:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل.


وقال الوزير في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الرياض‭‭‭ ‬‬‬:" ستتم تجربته الأسبوع المقبل، ونأمل أن يكون لدينا في الأشهر القليلة المقبلة أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط".
وأضاف أن السعودية ستطلق آلية سوق محلية ذات مصداقية وشفافية وقابلة للتكيف" . investing


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