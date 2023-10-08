تشغيل تجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل.
وقال الوزير في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الرياض :" ستتم تجربته الأسبوع المقبل، ونأمل أن يكون لدينا في الأشهر القليلة المقبلة أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط".
وأضاف أن السعودية ستطلق آلية سوق محلية ذات مصداقية وشفافية وقابلة للتكيف" . investing
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