الأمر محسوم بنسبة 100%.. مفاجأة بشأن كأس العالم 2034

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن هوية البلد الأقرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد أيام قليلة من فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باب التقدم لطلب تنظيم الحدث المرتقب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن السعودية ستحصل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق استضافة مونديال 2034 بعد منح تنظيم مونديال 2030 الأسبوع الماضي لـ6 دول من 3 قارات.

وقرر الفيفا يوم الأربعاء، منح إسبانيا والبرتغال والمغرب حق استضافة مونديال 2030، على أن تستضيف دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أول 3 مباريات فقط.

وخسر الملف اللاتيني لأوروغواي وباراغواي والأرجنتين وتشيلي فرصة تنظيم مونديال 2030 لصالح نظيره المكون من إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأوضح مصدر قريب من دائرة صنع القرار في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بقوله "استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ليست أمراً مرجحاً، لكنه اتفاق قد تم بالفعل، الأمر محسوم بنسبة 100%".

وأكد سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن كرة القدم في القارة بشكل كامل تدعم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، مضيفاً: "سنعمل بجد وعن كثب مع عائلة كرة القدم العالمية لنتأكد من نجاح الحدث".

وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن السعودية ستحصل على أغلب أصوات قارة آسيا البالغ عددها 47 صوتاً وجميع أصوات أفريقيا الـ54، حال دخلت في منافسة مع أستراليا على استضافة المونديال المرتقب.