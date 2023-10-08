الأمر محسوم بنسبة 100%.. مفاجأة بشأن كأس العالم 2034

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن هوية البلد الأقرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد أيام قليلة من فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باب التقدم لطلب تنظيم الحدث المرتقب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن السعودية ستحصل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق استضافة مونديال 2034 بعد منح تنظيم مونديال 2030 الأسبوع الماضي لـ6 دول من 3 قارات.
وقرر الفيفا يوم الأربعاء، منح إسبانيا والبرتغال والمغرب حق استضافة مونديال 2030، على أن تستضيف دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أول 3 مباريات فقط.
وخسر الملف اللاتيني لأوروغواي وباراغواي والأرجنتين وتشيلي فرصة تنظيم مونديال 2030 لصالح نظيره المكون من إسبانيا والبرتغال والمغرب.
وأوضح مصدر قريب من دائرة صنع القرار في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بقوله "استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ليست أمراً مرجحاً، لكنه اتفاق قد تم بالفعل، الأمر محسوم بنسبة 100%".
وأكد سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن كرة القدم في القارة بشكل كامل تدعم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، مضيفاً: "سنعمل بجد وعن كثب مع عائلة كرة القدم العالمية لنتأكد من نجاح الحدث".
وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن السعودية ستحصل على أغلب أصوات قارة آسيا البالغ عددها 47 صوتاً وجميع أصوات أفريقيا الـ54، حال دخلت في منافسة مع أستراليا على استضافة المونديال المرتقب.
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