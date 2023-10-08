تجدّد الاشتباكات واستمرار العمليات العسكرية في 8 مناطق حول غزة

اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس، اليوم الأحد. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن العمليات مستمرة في ثماني مناطق حول غزة، بينما نُقل عن الهلال الأحمر الفلسطيني، قوله إن 18 شخصا قتلوا في استهداف إسرائيلي لمنزلين في بلدة بيت حانون بغزة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 20 طفلاً كانوا من بين القتلى البالغ عددهم 256 مدنياً، مضيفين

أن نحو 1800 شخص أصيبوا.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يقوم بإخلاء المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة. وأكّد الناطق باسم الجيش، ريتشادر هيخت، أنّه تم نقل الآلاف إلى أماكن أخرى في إسرائيل، مشيراً إلى أنّ الجيش مازال يبحث عن مهاجمين محتملين في

ثمان نقاط بجنوب إسرئيل. وأوضح هيخت، أنه يتم مهاجمة المهاجمين المحتملين الجدد جوا في هذه النقاط.

وأضاف: «سنرد بقوة على حماس بعد هذا الهجوم»، لافتاً إلى أنّه سيتم إصدار تعليمات لسكان غزة قبل تنفيذ هجمات على أهداف حماس لتجنب حدوث ضرر جماعي. وقال: «لكن لن يكون هناك إخلاء للأراضي الفلسطينية، سنخبرهم أن يتوجهوا شمالاً أو جنوباً أو شرقاً». وبشأن شن هجوم بري محتمل، قال هيخت، إن جميع الخيارات مطروحة.







