سلطان الجابر: قضية التكيف يجب أن تكون في مقدمة وصميم أجندة المناخ

أكد الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، اليوم الأحد، أن قضية التكيف المناخي يجب أن تكون "في مقدمة وصميم" أجندة المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات فعاليات قمة كوب 28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وقال الجابر في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض: "نعيش في منطقة تعاني من الحرارة الشديدة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. كما نعاني أيضا من تأثيرات مناخية قاسية، بداية من الجفاف إلى الفيضانات المدمرة في درنة".

وأضاف "لتحقيق أهداف منطقتنا، يجب علينا أن نضع التكيف في مقدمة وصميم أجندة المناخ".

وطالب الجابر الجهات المانحة بزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي للمثلين وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

ويُقصد بالتكيف الاستثمار في سُبل التكيف مع تغير المناخ مثل أنظمة الإنذار المبكر والنظم الغذائية وإنتاجية المحاصيل.

ويُنظر إلى القمة باعتبارها فرصة حاسمة للحكومات لتسريع الإجراءات الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ تشير تقارير إلى أن الدول لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها فيما يتعلق بعدم تجاوز الارتفاع في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية.