الجيش الإسرائيلي: سنصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ستصعد الغارات ضد قادة“حماس” خلال الساعات المقبلة.

وأكد المتحدث مقتل 26 جنديا إسرائيليا منذ هجوم أمس، مشددا على أنه أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى.

وقال: "عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الأربع وعشرين الماضية.. الحرب قاسية وأمامنا أيام قاسية أخرى".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية، ستصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة.

يتبع..