الجيش الإسرائيلي: سنصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ستصعد الغارات ضد قادة“حماس” خلال الساعات المقبلة.
وأكد المتحدث مقتل 26 جنديا إسرائيليا منذ هجوم أمس، مشددا على أنه أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى.
وقال: "عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الأربع وعشرين الماضية.. الحرب قاسية وأمامنا أيام قاسية أخرى".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية، ستصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة.
يتبع..
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