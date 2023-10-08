الخارجية تنتقد تجاهل الغرب لأعداد الضحايا والدمار لدى الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- انتقدت الخارجية الفلسطينية، "ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، وهو ما سمح لها بالتمادي في استعمال كل أسلحتها الفتاكة ضد قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية الانتقامية طالت التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدت حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا فلسطينيا وإصابة حوالي 2000 جريح بمن فيهم الأطفال والنساء، وغالبيتهم من المدنيين العزل". وتتساءل الوزارة أين ردود المجتمع الدولي حيال ذلك؟.

تؤكد الوزارة أن قتل المدنيين بغطاء دولي يعتبر جريمة حرب، وانتقدت "التفويض الدولي لنتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمى حق الدفاع عن النفس، وهو ما يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم".

وأشارت الوزارة إلى "التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع وهي جميعها تعتبر جريمة حرب يتم تجاهلها من قبل المجتمع الدولي".

ونوهت بما ترتكبه السلطات الإسرائيلية "في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات وجرائم، إغلاقها بالكامل، تقطيع أوصالها عبر اغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل اغلاق معبر الكرامة، إطلاق يد الإرهابيين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين ومركباتهم"، وطالبت المجتمع الدولي بإدانات واسعة حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.

أطلقت حماس هجوما مباغتا صباح السبت ضد إسرائيل إذ أطلقت آلاف الصواريخ فيما خرق مقاتلوها السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.







