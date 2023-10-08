الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

ففي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم كافة، حيث أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة الى اغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية، ومدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيسي لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.



وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين، وأغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية.

كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ومدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، والمدخل الشرقي للقرية بسواتر ترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

وفي القدس، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني اغلاق كل من: حاجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور المواطنين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وأغلقت قوات الاحتلال برفقة جرافات مدخلي بلدة حزما الرئيسي والفرعي بالسواتر الترابية، كما أغلقت مدخل بلدة عناتا، ومنعت المركبات من المرور.

وفي جنين، أغلقت سلطات الاحتلال حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة، بكلا الاتجاهين، ومنعت حركة البضائع والسلع، وتنقل المواطنين.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق الفرعية والمفترقات في بلدة حوارة جنوب نابلس، وجميع الطرق التي تؤدي إلى الشارع العام في بلدة حوارة، بالسواتر الترابية، والحواجز الحديدية، مع تواجد كثيف في المنطقة.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في المدينة أمام المصلين، وكثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية الى الحرم، وأغلقت بعض الاسواق في البلدة القديمة، وشددت من اجراءاتها الأمنية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي.

وفي طوباس والأغوار الشمالية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز الحمرا العسكري ومنعت المواطنين من التنقل.

وكانت سلطات الاحتلال قد تراجعت عن قرارها بفتح معبر الكرامة، الذي كان مقررا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، وتواصل اغلاقه بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن فقط.