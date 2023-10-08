كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية في غلاف غزة

MENAFN - Amman Net) أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة (حماس)، صباح الأحد، أن مقاتليها لازالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال بغلاف غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي: "لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال: "نحن بعيدون كل البعد عن الإعلان عن نجاحنا في القضاء على جميع المسلحين الذين تسللوا من غزة".

وأضاف: "لا زال هناك مسحلين في الغلاف، وعلى المستوطنين الاستمرار في الالتزام بتعليمات القيادة الداخلية".