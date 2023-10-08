سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن

(MENAFN
- Amman Net) وصل طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى إسرائيل بعد أمر إخلائها في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
ويأتي سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن بعد الحرب على غزة، بسبب الخوف من مظاهرات أمام السفارة.
يجيء ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى بنيران حركة حماس إلى 300، فيما يعيش 19 شخصا في حالة موت سريري.
وأكدت قناة كان العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى الذي أصيبوا بعملية طوفان الأقصى إلى 1590، منهم 293 إصابتهم خطيرة.
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