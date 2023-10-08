MENAFN - Amman Net) وصل طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى إسرائيل بعد أمر إخلائها في أعقاب عملية طوفان الأقصى.ويأتي سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن بعد الحرب على غزة، بسبب الخوف من مظاهرات أمام السفارة.

يجيء ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى بنيران حركة حماس إلى 300، فيما يعيش 19 شخصا في حالة موت سريري.

وأكدت قناة كان العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى الذي أصيبوا بعملية طوفان الأقصى إلى 1590، منهم 293 إصابتهم خطيرة.