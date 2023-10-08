طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر بنايات سكنية في قطاع غزة

MENAFN - Amman Net) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عددا من البنايات السكنية، من بينها منازل قادة في حركة حماس منهم محمود الزهار ونزار عوض، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقال مراسل "المملكة"، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف لحظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة "أبو عمشة" في بيت حانون شمالا، وأنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وقال مراسل "المملكة" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف خلال قصفها قطاع غزة منازل قادة حركة حماس.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت برج وطن في حي الرمال وسط مدينة غزة، المكون من 12 طابقا، ودمرته بالكامل، وألحقت أضرارا جسيمة في المباني والمحلات المجاورة، وهذا هو البرج الثاني بعد قصف برج فلسطين السبت.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق الصناعة في حي الثلاثيني جنوبي مدينة غزة، ومنزلا في بيت لاهيا شمالا، ودمرته بالكامل، بالتزامن مع قصف أحد المنازل في جباليا، وعمارة سكنية على شارع صلاح الدين، مقابل مخيم النصيرات.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرات الاحتلال برج العكلوك المكون من 11 طابقا في حي النصر بمدينة غزة، ودمرته بالكامل، بالإضافة إلى عدد آخر من المنازل في مناطق متفرقة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وفي المؤسسات العامة والخاصة.

ويذكر أن حصيلة الشهداء منذ صباح السبت، وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697 جريحا، منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.

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