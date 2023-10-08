طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر بنايات سكنية في قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عددا من البنايات السكنية، من بينها منازل قادة في حركة حماس منهم محمود الزهار ونزار عوض، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقال مراسل "المملكة"، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف لحظة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة "أبو عمشة" في بيت حانون شمالا، وأنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
وقال مراسل "المملكة" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف خلال قصفها قطاع غزة منازل قادة حركة حماس.
وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت برج وطن في حي الرمال وسط مدينة غزة، المكون من 12 طابقا، ودمرته بالكامل، وألحقت أضرارا جسيمة في المباني والمحلات المجاورة، وهذا هو البرج الثاني بعد قصف برج فلسطين السبت.
كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق الصناعة في حي الثلاثيني جنوبي مدينة غزة، ومنزلا في بيت لاهيا شمالا، ودمرته بالكامل، بالتزامن مع قصف أحد المنازل في جباليا، وعمارة سكنية على شارع صلاح الدين، مقابل مخيم النصيرات.
وفي وقت لاحق، قصفت طائرات الاحتلال برج العكلوك المكون من 11 طابقا في حي النصر بمدينة غزة، ودمرته بالكامل، بالإضافة إلى عدد آخر من المنازل في مناطق متفرقة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وفي المؤسسات العامة والخاصة.
ويذكر أن حصيلة الشهداء منذ صباح السبت، وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697 جريحا، منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.
وفا
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