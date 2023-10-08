البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.



وقال الناطق الإعلامي باسم شركة البريد الأردني زهير العزة، في بيان اليوم الأحد، إن الإصدارات تتكون من: الإصدار الأول بعنوان "مهرجانات أورومتوسطية"، ومناسبة الإصدار، استجابة لتوصيات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بإصدار طابع يعكس المهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في نشر الثقافة الأردنية، من خلال المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني، ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل (ميني شيت) قيمة الفئة الواحدة (50) قرشا ، وقيمة المجموعة ثلاثة دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد بدون طوابع، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف فتصبح قيمته 3 دنانير ونصف، للمغلف الواحد.



أما الإصدار الثاني بعنوان "شجر الزيتون"، وهو بمناسبة إبراز القيمة الوطنية المضافة لشجرة الزيتون في الأردن، لما لها من دور في توثيق السياحة البيئية الزراعية، حيث أثبتت التحاليل الجينية أنها أصل الزيتون في كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص، وذلك عقب الاكتشاف الهام الذي توصل إليه فريق باحثين من المركز الوطني للبحوث الزراعية وعدد من المؤسسات الدولية والجامعات الوطنية، ما حقق سبقا علميا في هذا المجال ووثق الأردن كأول مصدر لهذه السلالات محليا وإقليميا، ويتكون من ثلاثة طوابع وبطاقة، بشكل شيتات، يحتوي كل شيت على عشرة طوابع وقيمة كل فئة (50) قرشا، وقيمة البطاقة الواحدة (60)قرشا والقيمة الإجمالية للإصدار (2.10) دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد بدون طوابع ، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف، يصبح قيمته (2.60) دينار للمغلف الواحد.



وأما الإصدار الثالث بعنوان "النقوش النبطية"، جاء لعرض النقوش النبطية التي توثق تاريخ حضارة الأنباط في الأردن، ويتكون من أربعة طوابع بشكل شيتات، وكل شيت يحتوي على عشرة طوابع وقيمة كل فئة (50) قرشا والقيمة الإجمالية للمجموعة الواحدة ديناران فقط، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد، بدون طوابع، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف يصبح قيمته (2.50) دينار للمغلف الواحد.