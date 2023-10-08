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مصادر إسرائيلية: 350 قتيل و1864 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

10/8/2023 5:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر إسرائيلية أن عملية "طوفان الأقصى" أدت إلى مقتل نحو 350 إسرائيلي 1864 جريح.


وأضافت المصادر إن 1864 إسرائيليا جرحوا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إجلاء كامل لسكان غلاف غزة .


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