مصادر إسرائيلية: 350 قتيل و1864 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

مصادر إسرائيلية: 350 قتيل و1864 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/8/2023 5:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر إسرائيلية أن عملية "طوفان الأقصى" أدت إلى مقتل نحو 350 إسرائيلي 1864 جريح.
وأضافت المصادر إن 1864 إسرائيليا جرحوا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إجلاء كامل لسكان غلاف غزة .
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