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أعلى قمة أوروبية تنخفض... كم أصبح إرتفاعها؟

10/8/2023 5:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ ارتفاع مون بلان، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805.59 مترا بعد قياسه في أيلول، في رقم أتى أدنى بـ2.22 مترا عن العام 2021.

وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية".

لبنان 24

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