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سعر بيع ليرة الذهب محلياً اليوم الاحد

10/8/2023 5:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات عند 306 دينارًا ، و 268 ديناراً لليرة الرشادية بالاردن اليوم الأحد، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واستقر سعر غرام الذهب 21 اليوم عند 37.60 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.10 دينارا للشراء منهم

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