MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نمط الحياة الصحي الخالي من الأطعمة المضرّة، يسهم في حماية الصحة من الأمراض الخطرة والأشد خطورة على حدٍ سواء، فهل فكرتِ يوماً في اتباع حمية أو نظام معين لتقي نفسك من الإصابة بهذا المرض المميت؟

نصائح يومية للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي :

تقليل السعرات الحرارية

التقليل من تناول السعرات الحرارية، يمنع الورم الموجود في الثدي من الانتشار إلى مناطق أخرى، لذا يجب الاستعانة باختصاصي تغذية حتى يشرف بشكل كامل على كمية السعرات الحرارية المتناولة.

وتأتي الفائدة من تقليل نسبة السعرات الحرارية، أن ذلك يؤدي إلى تغيير في نسيج الثدي وصنع نسيج أقوى يمنع السرطان من الانتشار إلى باقي مناطق الجسم.

تناول حبوب الشوفان

هناك أطعمة معينة بحسب دراسات أجريت في مراكز الأبحاث تنصّ على أن حبوب الشوفان تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، وبحسب جامعة "هارفارد" فإن تناول المرأة للشوفان خصوصاً في سن المراهقة، يحميها من الإصابة بمرض سرطان الثدي عند التقدم في السن.



تناول الخضروات والفواكة

تناول الخضروات والفواكه الملونة، والأطعمة الغنية بفيتامين "د" مفيدة للوقاية أ حتى العلاج من مرض سرطان الثدي، إضافة إلى التوابل والبقوليات.



تناول الدهون غير المشبعة

الدهون غير المشبعة تساعد على محاربة مرض سرطان الثدي، وتتواجد بكثرة في زيت الزيتون، المكسرات، والبذور، كما أنه الأوميغا 3 أيضاً مهمة في هذه المرحلة وتتواجد في الأسماك الدهنية.



الابتعاد عن الأطعمة السكرية والدهنية

بشكل عام الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، إضافة إلى الدخان أيضاً، فإنها يزيد من هرمون الأستروجين الذي يتسبب بحدوث أضرار في خلايا الحمض النووي.

أهم الأمور للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي

1- الحصول على فيتامين "د": وذلك من خلال التعرض المنتظم لأشعة الشمس، ومن تناول أطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل البيض والأسماك.

2- تناول الشاي الأخضر: وذلك كونه يعزز المناعة ويحتوي على مضادات للأكسدة.

3- إدخال بهارات وتوابل معينة في النظام الغذائي: مثل "الكركم" وذلك لما له من خصائص مضادة للإلتهابات.

4- الحفاظ على وزن صحي: لأن السمنة من أهم عوامل ظهور سرطان الثدي.

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