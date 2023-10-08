توقعات بأن تُعزز عملية طوفان الأقصى الجاذبية تجاه الذهب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يراقب مستثمرون عن كثب تطورات أحداث (عملية الأقصى) في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق، حيث يتوقع البعض أن تدفع الاحداث إلى التحرك صوب الأصول الآمنة ( الذهب والدولار).



ويقول محللون، إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع لموجة شراء لأصول مثل الذهب والدولار وقد يعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية.

وقال كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال سيكيوريتيز : "هذا مثال جيد على لماذا يجب على الناس اقتناء الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية، إنه وسيلة تحوط مثالية في مواجهة الاضطرابات" .

وتابع قائلا: "في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية يكتسب الدولار قوة".

وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع القليلة الماضية مع توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت عائدات السندات بينما حقق الدولار الأميركي سلسلة مكاسب، وفي الوقت نفسه، تعرضت الأسهم لخسائر حادة في الربع الثالث لكنها استقرت في الأسبوع الماضي.

