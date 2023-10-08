الاحتلال يتراجع عن فتح معبر جسر الملك حسين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قرارها بفتح معبر جسر الملك حسين "الكرامة" شرق مدينة أريحا.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح المعبر، الذي كان مقررا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح يوم أمس السبت إغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى فلسطين.
وفا
MENAFN08102023000208011052ID1107207708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.