Sunday, 08 October 2023 01:32 GMT

الخرابشة يتابع مبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

10/8/2023 5:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في مشاريع ومبادرات الوزارة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.
و وجه الخرابشة ضباط الارتباط المعنيين بالمشاريع والمبادرات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الخطوات المتضمنة في خطة عمل كل مشروع بما يضمن إنجاز المطلوب وفقا للجدول الزمني المحدد لكل منها.





MENAFN08102023000208011052ID1107207707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث