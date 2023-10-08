الخرابشة يتابع مبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في مشاريع ومبادرات الوزارة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.
و وجه الخرابشة ضباط الارتباط المعنيين بالمشاريع والمبادرات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الخطوات المتضمنة في خطة عمل كل مشروع بما يضمن إنجاز المطلوب وفقا للجدول الزمني المحدد لكل منها.
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