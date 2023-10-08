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الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

10/8/2023 5:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد وضع حد للنزاع بين حركة حماس وإسرائيل الذي أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وسقوط القتلى من الجانبين.


ودعا فكي الطرفين إلى "العودة، من دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب".


ودعا في بيان نشره الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة ليل السبت الأحد، على منصة "إكس"، "المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين".


وأضاف البيان أنه "يرغب بالتذكير بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".


وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

RT

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