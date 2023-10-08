الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد وضع حد للنزاع بين حركة حماس وإسرائيل الذي أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وسقوط القتلى من الجانبين.
ودعا فكي الطرفين إلى "العودة، من دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب".
ودعا في بيان نشره الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة ليل السبت الأحد، على منصة "إكس"، "المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين".
وأضاف البيان أنه "يرغب بالتذكير بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
RT
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