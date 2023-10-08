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محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

10/8/2023 5:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقف محامو الأردن عن الترافع أمام المحاكم اليوم الأحد، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.


وتوقف المحامون عن الترافع من الساعة الـ 11 صباحا وحتى 12 ظهرا.

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