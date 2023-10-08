محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة
التاريخ
10/8/2023 5:12:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقف محامو الأردن عن الترافع أمام المحاكم اليوم الأحد، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وتوقف المحامون عن الترافع من الساعة الـ 11 صباحا وحتى 12 ظهرا.
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